  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
1149
Lymanka
244
Velíkodolínske
12
Chornomorsk
6
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 2
Plot Square: 3 acres of land (state act)   Red brick house, monolithic ceiling, basalt wo…
$255,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 1
$365,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 000 m²
Número de plantas 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Odesa Raion, Ucrania

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
