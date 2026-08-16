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Casas en Venta en Lymanka, Ucrania

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250 propiedades total found
Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 233 m²
28666 Venderé una casa de 3 plantas en Tsarskoye Selo. Superficie total de 233 m2. La condic…
$165,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 680 m²
Super moderna Villa con vistas al mar, Odessa. Sauvignon-1 es una clase de prestigio residen…
$770,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 133 m²
9464 Ofrezco para la venta una casa de construcción de alta calidad en Chervon Khutor. Diseñ…
$63,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 48 m²
32407. En la prestigiosa ciudad de Sauvignon, una casa está a la venta. Seaside. Superficie …
$42,700
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 262 m²
37882 Exclusiva casa de dos plantas 262 m2 en Tsarskoye Selo, zona 411 batería Ubicación pr…
$254,900
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 186 m²
No 3891. . Venta de una casa en Sauvignon per. Fresa. El área total de 176 metros cuadrados.…
$255,000
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TekceTekce
Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 495 m²
No 5528 Ofrezco para la venta una espaciosa casa de 2 - x planta en Tsarskoye Selo. Situado …
$240,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 120 m²
7676 Oferta para la venta casa en Sauvignon - 1. 2 - x piso adosado, esquina. Superficie tot…
$130,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 800 m²
12914 Venderé una casa grande con una parcela de 13 acres en Sauvignon. Ideal para el come…
$500,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 160 m²
8945 Vendo una casa en Sauvignon, 2 plantas, total 160 m, 3 dormitorios, el salón es luminos…
$175,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 400 m²
15898 Venta de una casa privada de 3 pisos con un diseño de arte con derechos de autor. Hay …
$799,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 300 m²
21948. Venderé una lujosa casa de 2 plantas en Sauvignon en Turquoise Street. Área total de …
$980,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 46 m²
37300. Venderé una casa de 2 plantas en Sauvignon. Superficie total de 46 m2. Planeada para …
$42,700
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 280 m²
12410 En venta una casa a 20 metros de la playa con increíbles vistas al mar. Se realizaron …
$680,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 46 m²
10657. Ofrecemos para la venta 2 - x casa en el pueblo de Lustdorf. El área total de 46 metr…
$36,800
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 415 m²
No 1068. . . Venta casa 4 - x piso en la calle. Tairovskaya. El área total de 415 metros cua…
$390,000
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Lymanka, Ucrania
Área 200 m²
Nueva casa en el distrito residencial "Daiberg" de Cherovny Khutor La casa fue construida s…
$550,000
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Lymanka, Ucrania
Área 75 m²
35172. Una nueva casa en venta en Chervon Khutor. La superficie total es de 75 m2. La casa …
$45,000
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Lymanka, Ucrania
Área 238 m²
31738 Venderé la casa a costa de la construcción en 2023 bajo un acabado limpio, con una sup…
$280,000
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Lymanka, Ucrania
Área 55 m²
30382. Venderé la casa en Limanca. El trabajo monolítico. Superficie total de 55 m2. 1 plant…
$25,000
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Casa
Lymanka, Ucrania
Área 105 m²
31766 Venta casa moderna con una superficie total de 105 metros cuadrados. m. La casa se ofr…
$68,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 70 m²
32008. Venderé la casa junto al mar. Primera línea al mar. Planificación: 1a planta - 2 dorm…
$60,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 70 m²
35030. Una casa de una sola planta con reparaciones en la calle Garmannaya está a la venta. …
$89,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 270 m²
25795. Venderé una casa de 2 plantas en Dyberg. Superficie total de 270 m2 1 planta: estudio…
$175,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 476 m²
36842. Venderé una pequeña casa de apartamentos en Odessa, Chervony Khutor. El edificio cuen…
$250,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 125 m²
34913. Venderé la casa en Dyberg. El área total de 96 metros cuadrados + ático 45 metros cua…
$90,000
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Casa
Lymanka, Ucrania
Área 152 m²
15616 Venderé una casa de 2 pisos con reparación en una parcela de 3 celdas. La casa está eq…
$157,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 202 m²
24788 Venderé una casa de lujo en Sauvignon El área total es de 202 metros cuadrados. 1 plan…
$370,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 220 m²
10004 Casa 2020 - 2021 construidos, 220 metros cuadrados. Parcela 6 acres, garaje para dos c…
$380,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 100 m²
19983 Casa en venta en Tsarskoe Selo. La superficie total de la casa es de 100 metros cuadra…
$150,000
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