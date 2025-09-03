Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Odesa Raion, Ucrania

bienes raíces comerciales
1189
restaurantes
6
hoteles
8
oficinas
44
2 propiedades total found
Producción 200 m² en Odesa, Ucrania
Producción 200 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 7
Área 200 m²
Número de plantas 2
Fuerte casa en el "Triángulo de Oro" con un paquete completo de documentos (casa y tierra), …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Producción 635 m² en Odesa, Ucrania
Producción 635 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 40
Área 635 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Dejar una solicitud
