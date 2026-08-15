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Edificios industriales en venta en Odesa, Ucrania

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Producción 15 000 m² en Odesa, Ucrania
Producción 15 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 000 m²
La suite industrial Odega, que realmente da el "start without long dance" -4 ha terreno indu…
$5,00M
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Producción 15 600 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 15 600 m²
Vender un complejo de impurezas no de aldeas de planta de colish budmaterialiv, afeitado en …
$2,50M
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Producción 5 000 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 5 000 m²
8.3 hectáreas de infraestructura es la capacidad máxima de la factura del puerto de Odesa. ¶…
$3,00M
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Producción 3 119 m² en Odesa, Ucrania
Producción 3 119 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 119 m²
Venta 3 cabezas ocreme budivlya virobniche shop zagali area de 2 723 m2, con un surf 396.4 m…
$500,000
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