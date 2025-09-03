Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
3
Almacén Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Almacén 800 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 800 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 7
Área 800 m²
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero obtendrás los mejores abogados, seguridad y diner…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Almacén 14 400 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 14 400 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 14 400 m²
Número de plantas 2
Un sitio prometedor, cerca del mar y liman, hermoso, verde y tranquilo lugar. El gas y el ag…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Almacén 303 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 303 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 303 m²
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Odesa Raion

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
oficinas
tiendas
Realting.com
Ir