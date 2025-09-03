Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
6 propiedades total found
Restaurante, cafetería 127 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 127 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 127 m²
Número de plantas 3
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Restaurante, cafetería 7 500 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 7 500 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 10
Área 7 500 m²
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero obtendrás los mejores abogados, seguridad y diner…
Precio en demanda
Restaurante, cafetería 400 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 400 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 400 m²
Pai cerca de la carretera de Kiev y estuario de Khadjibeyevsky
Precio en demanda
Restaurante, cafetería 140 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 140 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 140 m²
Número de plantas 2
Parcela para jardinería individual cerca del estuario de Ajalysky. El sitio es correcto, div…
Precio en demanda
Restaurante, cafetería 230 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 230 m²
Odesa, Ucrania
Área 230 m²
Es una casa sólida y buena. Muy bien acondicionado y decente, garaje, caldera de doble circuito
Precio en demanda
Restaurante, cafetería 130 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 130 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 130 m²
Número de plantas 2
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero obtendrás los mejores abogados, seguridad y diner…
Precio en demanda
