Oficinas en Venta en Odesa Raion, Ucrania

Oficina 189 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 189 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 9
Área 189 m²
Precio en demanda
Oficina 166 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 166 m²
Odesa, Ucrania
Área 166 m²
Un terreno para la construcción de un edificio residencial en el pueblo de Fontanka 3 se enc…
Precio en demanda
Oficina 68 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 68 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Luz y agua en el sitio
Precio en demanda
Oficina 135 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 135 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 135 m²
Número de plantas 3
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 130 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 130 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 130 m²
Muy bonita casa en un lugar tranquilo, cálido (muñeca), bien hecho. 4 dormitorios, cocina-co…
Precio en demanda
Oficina 6 687 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 6 687 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 20
Área 6 687 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en líneas de pesca para acabado interno. Hay un lugar para un coche, para un ga…
Precio en demanda
Oficina 354 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 354 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 354 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 529 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 529 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 10
Área 529 m²
Áreas de forma adecuada. Propósito: Jardinería. Existe un permiso para el desarrollo de casa…
Precio en demanda
Oficina 498 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 498 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 498 m²
Una nueva hermosa casa de dos pisos en Fontanka. Situado en el sitio 6.67 acres. El área tot…
Precio en demanda
Oficina 109 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 109 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 109 m²
Número de plantas 2
La casa es cálida y acogedora, competentemente planificada y construida de forma fiable (con…
Precio en demanda
Oficina 184 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 184 m²
Odesa, Ucrania
Área 184 m²
Número de plantas 3
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 154 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 154 m²
Odesa, Ucrania
Área 154 m²
Número de plantas 1
Áreas de forma adecuada. Propósito: Jardinería. Existe un permiso para el desarrollo de casa…
Precio en demanda
Oficina 70 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 70 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 70 m²
Número de plantas 1
"Hutorok". La parcela en un buen lugar, entrada de asfalto, agua y luz en el sitio, hay hyod…
Precio en demanda
Oficina 51 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 51 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Cooperativa cerrada, todas las comunicaciones, dos G / A 10 acres (ver plan). La tierra no s…
Precio en demanda
Oficina 42 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 42 m²
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
Número de plantas 1
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 40 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 40 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 1/4
Stari tini por el resto de la recepción! Popilnya, ¡sé una especie de adivinación! Respeto …
$16,243
Oficina 105 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 105 m²
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 834 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 834 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 834 m²
Vender una casa en Arcadia después de actualizar para terminar. La casa 2015 en la zona del …
Precio en demanda
Oficina 71 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 71 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 71 m²
Número de plantas 3
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 75 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 75 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto, incluso. Luz y agua en el sitio. Usted puede comprar dos áreas de 20 acres
Precio en demanda
Oficina 36 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 36 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Comunicaciones de fachada. Camino de asfalto
Precio en demanda
Oficina 47 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 47 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 47 m²
Número de plantas 2
La casa de Fontanka. Se han realizado reformas modernas
Precio en demanda
Oficina 2 002 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 2 002 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 2 002 m²
Muy buena casa, muchos dormitorios, reflexivo. La casa tiene una piscina con un sistema de s…
Precio en demanda
Oficina 74 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 74 m²
Odesa, Ucrania
Área 74 m²
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 35 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 35 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
El sitio es correcto. Hay una estructura
Precio en demanda
Oficina 566 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 566 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 566 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Oficina 9 783 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 9 783 m²
Odesa, Ucrania
Área 9 783 m²
Número de plantas 1
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero recibirás los mejores abogados, protección y veri…
Precio en demanda
Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 64 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Luz y agua en el sitio. Cerca viven vecinos. Usted puede comprar dos á…
Precio en demanda
Oficina 1 114 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 1 114 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 1 114 m²
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero usted recibirá los mejores abogados, la protecció…
Precio en demanda
Oficina 210 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 210 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 17
Área 210 m²
Número de plantas 3
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Tipos de propiedades en Odesa Raion

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
almacenes
tiendas
