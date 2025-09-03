Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Odesa Raion, Ucrania

Hotel 1 462 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 462 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 9
Área 1 462 m²
El sitio en el mar cerca del ayuntamiento. Todas las comunicaciones en la fachada. El mar es…
Precio en demanda
Hotel 450 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 450 m²
Odesa, Ucrania
Área 450 m²
Número de plantas 2
Una casa de 2 plantas con un jardín cubierto y una cocina de verano, una casa de huéspedes (…
Precio en demanda
Hotel 2 720 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 2 720 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 66
Área 2 720 m²
1a Fontanka. La primera planta: un cuarto de cocina con acceso a una terraza, un salón con c…
Precio en demanda
Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
Número de plantas 3
La parcela para 13 grandes fuentes, gas y aguas residuales cerca. Electricidad y agua en el sitio
Precio en demanda
Hotel 395 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 395 m²
Odesa, Ucrania
Área 395 m²
Número de plantas 2
La tierra en Fontanka. El propósito es la construcción y mantenimiento de edificios de apart…
Precio en demanda
Hotel 320 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 320 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Nueva casa en el banco de Kagarlyk estuary! 4 dormitorios, tres niveles, todas las comunicac…
Precio en demanda
Hotel 1 355 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 355 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 1 355 m²
Áreas de forma adecuada. Propósito: Jardinería. Existe un permiso para el desarrollo de casa…
Precio en demanda
Hotel 1 484 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 484 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 1 484 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
