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Propiedades residenciales en venta en Velíkodolínske, Ucrania

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casas independientes
7
8 propiedades total found
Apartamento en Velíkodolínske, Ucrania
Apartamento
Velíkodolínske, Ucrania
Área 61 m²
30911 Venderé un apartamento de tres habitaciones con calefacción individual en Velikodolins…
$26,500
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Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 170 m²
37928 Venderé una casa en Velikodolinsky. El área total es de 170 metros cuadrados. La casa …
$76,500
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Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 55 m²
36766 La casa consta de dos mitades. Cada mitad tiene su propia entrada, cocina y baño. La t…
$32,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 71 m²
38171 Venderé una casa capital en Velikodolinsky. El área total es de 71 metros cuadrados, u…
$32,500
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Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 148 m²
23516 Casa en venta en Velikodolinsky El área total es de 148 metros cuadrados. Dos pisos. C…
$45,000
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Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 75 m²
29469. Venderé una casa capital en el centro de Velikodolinskoe pueblo, a 15 km de Odessa. L…
$47,500
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TekceTekce
Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 110 m²
15232 Casa de nueva construcción en venta. Soluciones arquitectónicas modernas. La casa es u…
$134,777
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Casa en Velíkodolínske, Ucrania
Casa
Velíkodolínske, Ucrania
Área 280 m²
10461. Ofrecemos para la venta 3 - x piso casa en la calle Shevchenko en el pueblo. Genial. …
$95,000
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