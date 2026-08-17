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Propiedades residenciales en venta en Chornomorsk, Ucrania

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apartamentos
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10 propiedades total found
Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 75 m²
32704 Venderé un amplio apartamento de una habitación en Chernomorsk en la primera línea del…
$79,000
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 112 m²
35372. Venderé un amplio apartamento de tres habitaciones en Chernomorsk con una vista direc…
$86,000
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 93 m²
38441 Venderé un apartamento de 2 habitaciones con terraza junto al mar. La superficie total…
$29,999
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 56 m²
35522. Apartamento de una habitación en venta en Chernomorsk en Sail Street. La superficie …
$45,000
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Casa en Chornomorsk, Ucrania
Casa
Chornomorsk, Ucrania
Área 210 m²
Propongo vender una casa de lujo en un prestigioso Black Bank Club. La primera línea del mar…
$275,000
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Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 110 m²
36339 Apartamento en venta en Chernomorsk, a solo 150 metros del mar. Amplio apartamento de …
$65,000
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TekceTekce
Casa en Chornomorsk, Ucrania
Casa
Chornomorsk, Ucrania
Área 200 m²
35284. Venta una acogedora casa de tres plantas con una superficie de 200 m2 en una parcela …
$215,000
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 92 m²
35410. En venta un acogedor y espacioso apartamento de cuatro habitaciones con una superfici…
$83,000
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 97 m²
35371. Venta apartamento de tres habitaciones con reparaciones importantes en Chernomorsk. …
$85,000
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Apartamento en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento
Chornomorsk, Ucrania
Área 85 m²
35386. Ofrecemos a la venta un acogedor apartamento de 85 m2 en el corazón de Chernomorsk en…
$60,000
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