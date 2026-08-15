Almacenes en venta en Odesa, Ucrania

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Almacén 700 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 700 m²
Odesa, Ucrania
Área 700 m²
Superficie verde de 12 picos con edificio de piedra Fachada de Voila. Land in private proper…
$840,000
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Almacén 15 842 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 15 842 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 842 m²
Un complejo industrial complejo en Odessa, con una rama de 30 pies y una fábrica de bombas e…
$3,00M
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Almacén 3 000 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 3 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
Le ofrecemos un complejo industrial, que está a unos 200 metros de la Odesa-Santa Grass. Est…
$1,38M
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Almacén 950 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 950 m²
Odesa, Ucrania
Área 950 m²
Región verde de 17 Pitch con el hangar La fachada al velo. Bugayska - 38 metros Land in priv…
$480,000
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Almacén 125 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 125 m²
Odesa, Ucrania
Área 125 m²
Vender el complejo de capital con equipo profesional de frío. La opción ideal para mantener …
$85,000
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Almacén 3 500 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 3 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 500 m²
Un complejo multifuncional en Odessa Center The Geographic Center of the City of Directed 12…
$600,000
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