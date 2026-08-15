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Hoteles en venta en Odesa, Ucrania

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37 propiedades total found
Hotel 250 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 250 m²
Odesa, Ucrania
Área 250 m²
No. 3757. Ofrecemos para la venta un albergue de negocios en el centro histórico de la ciuda…
$250,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
9265. Ofrecemos a la venta un negocio hotelero listo en el corazón de Odessa, a 2 minutos a …
$550,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
No. 1275 Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 3 plantas. Levanevsky. Superficie total de 5…
$1,20M
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Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33057 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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Hotel 475 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 475 m²
Odesa, Ucrania
Área 475 m²
36918 Venta casa de dos plantas en la calle Lviv, con una superficie total de 475 m2 en una …
$430,000
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Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
9570 Ofrecemos para la venta un negocio listo en el Centro Odessa en la calle Ekaterinskaya.…
$420,000
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TekceTekce
Hotel 623 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 623 m²
Odesa, Ucrania
Área 623 m²
10157. Ofrecemos a la venta un hotel operativo con un complejo de baño y un restaurante en D…
$1,20M
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Hotel 360 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 360 m²
Odesa, Ucrania
Área 360 m²
No 1282. Estamos ofreciendo un hotel a la venta. Kotowski en la calle. South Road. Seaside. …
$120,000
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Hotel 1 900 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 900 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 900 m²
No 1259 Ofrecemos a la venta un complejo hotelero operativo en la Fuente de la calle Donskoy…
$2,00M
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
3331. .. Venderé apartamentos en MARISTELLA, con una superficie total de 171 metros cuadrado…
$350,000
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Hotel 730 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 730 m²
Odesa, Ucrania
Área 730 m²
No1320 Ofrecemos a la venta un negocio operativo en el mismo centro de Odessa en la calle Ri…
$1,60M
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Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
8194. Ofrecemos a la venta un mini hotel en funcionamiento en el corazón de la ciudad resort…
$650,000
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Hotel 355 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 355 m²
Odesa, Ucrania
Área 355 m²
34826. La venta es una habitación de 355 m2 con un diseño conveniente y tres entradas separa…
$280,000
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Hotel 200 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
12169. Mini hotel con 8 habitaciones en la zona de 411 Baterías. Edificio independiente de 2…
$155,000
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
9166. Ofrecemos a la venta 3 habitaciones de hotel en el complejo de apartamentos "Maristell…
$450,000
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Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
8193 Ofrecemos a la venta un mini hotel en funcionamiento en el corazón de la ciudad resort …
$650,000
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Hotel 315 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 315 m²
Odesa, Ucrania
Área 315 m²
33362 Venderé un hotel en la Fuente Superficie total de 315 m2. Está previsto para 9 habitac…
$500,000
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Hotel 1 899 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 899 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 899 m²
9849. Ofrecemos un complejo hotelero con 10 tbsp en venta. Fontana. Hecho en 3 plantas. La s…
$6,00M
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Hotel 1 300 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 300 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 300 m²
1313. Ofrecemos a la venta un hotel de tres plantas de ladrillo rojo en Arcadia en la calle …
$900,000
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Hotel 149 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 149 m²
Odesa, Ucrania
Área 149 m²
3581. Ofrecemos a la venta un mini hotel cerca de la plaza griega. Superficie total de 149 m…
$200,000
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Hotel 5 000 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 5 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 5 000 m²
36765 Exclusivo complejo hotelero por el mar - un espacio de confort, estatus e ingresos est…
$6,00M
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Hotel 300 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 300 m²
Odesa, Ucrania
Área 300 m²
No. 4649 Se ofrece un negocio operativo en la calle para la venta. Dacha Kovalevsky / esquin…
$360,000
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Hotel 2 400 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 2 400 m²
Odesa, Ucrania
Área 2 400 m²
3502. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de cinco estrellas en la calle. Judío. Un edificio…
$7,00M
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Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33056 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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Hotel 750 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 750 m²
Odesa, Ucrania
Área 750 m²
No3596 Ofrecemos a la venta un hotel de lujo en la Fuente a poca distancia del mar y las mej…
$960,000
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Hotel 440 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 440 m²
Odesa, Ucrania
Área 440 m²
No. 1274. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 2 plantas en Tairova en la calle Lviv. Equi…
$750,000
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Hotel 224 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 224 m²
Odesa, Ucrania
Área 224 m²
6855. Ofrecemos para la venta Apart-hotel en la zona más rentable de la ciudad - Arcadia. El…
$290,000
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Hotel 1 600 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 600 m²
No 1319 Ofrecemos para la venta un negocio de hotel terminado en Arcadia en la calle. Kamani…
$1,60M
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Hotel 3 000 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 3 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
No 2270. Ofrecemos a la venta el complejo inmobiliario del hotel y el centro de oficinas en …
$3,00M
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Hotel 320 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 320 m²
Odesa, Ucrania
Área 320 m²
No. 3725. ¡Venderé un hotel en la Fuente en 4 plantas! Superficie total de 320 metros cuadra…
$550,000
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