Oficinas en Venta en Odesa, Ucrania

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Oficina 140 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 140 m²
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
27833. Venderé la habitación en el centro. Superficie total de 140 m2. Planeada para 4 habit…
$190,000
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Oficina 368 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 368 m²
Odesa, Ucrania
Área 368 m²
30939 un local comercial se vende en un animado centro de la ciudad en la calle Malaya Arnau…
$290,000
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Oficina 1 021 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 1 021 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 021 m²
1231. Venderé la oficina en la calle. Cosmonauts / General Petrov. Zona de locales 1021 metr…
$1,000,000
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Oficina 730 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 730 m²
Odesa, Ucrania
Área 730 m²
30097 Locales de oficina y almacén en venta en Mechnikova Street Superficie total 730 metros…
$350,000
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Oficina 62 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 62 m²
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
14189. La oficina de fachada en el centro de la ciudad en la calle Astashkina. Recepción, do…
$38,000
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Oficina 90 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
26020. Venta de locales en el complejo residencial de Miracle City. Superficie de la habitac…
$30,000
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TekceTekce
Oficina 305 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 305 m²
Odesa, Ucrania
Área 305 m²
19968 Ofrecemos para la venta espacio de oficina en el complejo de élite "Karkashadze Houses…
$150,000
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Oficina 29 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 29 m²
Odesa, Ucrania
Área 29 m²
25773. Venta de locales comerciales en Tairova. Superficie total 29 metros cuadrados Entrada…
$33,000
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Oficina 209 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 209 m²
Odesa, Ucrania
Área 209 m²
Estoy agregando una oficina en el octavo piso, la zona 209 m 2. Rememont se hizo a cargo hac…
$3,200
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Oficina 65 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 65 m²
Odesa, Ucrania
Área 65 m²
Un negocio preparado que aporta ingresos constantes el día uno después del acuerdo. Caracter…
$83,009
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Oficina 610 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 610 m²
Odesa, Ucrania
Área 610 m²
32881. Venderé un edificio separado en el Boulevard Francés. Está previsto para oficinas sep…
$1,25M
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Oficina 47 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 47 m²
Odesa, Ucrania
Área 47 m²
# 1311 Centro. La fachada. La oficina tiene 47 metros. El segundo piso, el segundo piso, el …
$58,000
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Oficina 1 149 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 1 149 m²
Voy a vender fuera de sitio BC en Tahrova, cerca del centro comercial Metro, Epicentre. Tera…
$1,05M
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Oficina 135 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 135 m²
Odesa, Ucrania
Área 135 m²
33291. FASAD Local comercial 135 m2 en el centro histórico de Odessa. Un monumento arquitect…
$87,500
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Oficina 15 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 15 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 m²
38115 Venderé espacio de oficina en el Literario LCD. Moderno complejo residencial. Superfic…
$18,500
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Oficina 160 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 160 m²
Odesa, Ucrania
Área 160 m²
13495 Edificio independiente de oficinas para la venta de 160 metros cuadrados en el sobrevo…
$50,000
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Oficina 255 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 255 m²
Odesa, Ucrania
Área 255 m²
38034. En venta complejo de oficina de una gran superficie de 254.7 metros cuadrados, situad…
$368,000
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Oficina 171 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
38184 Venta de locales de comercio en el centro histórico de la ciudad. La habitación con un…
$390,000
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Oficina 2 007 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 2 007 m²
Odesa, Ucrania
Área 2 007 m²
№ 3508. . . Ofrecemos a la venta un nuevo centro infantil de piso 2 - cerca de Victory Park …
$3,50M
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Oficina 57 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 57 m²
Odesa, Ucrania
Área 57 m²
21535 Locales de oficina en venta en Peresyp. Superficie total 57 metros cuadrados. Espacio …
$32,500
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Oficina 360 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 360 m²
Odesa, Ucrania
Área 360 m²
No. 4530. Ofrecemos a la venta un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad en la call…
$175,000
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Oficina 90 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
25712. Venderé un local con un área de 95 metros cuadrados. En el bulevar francés. Entrada f…
$180,000
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Oficina 40 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
14030 Vendo locales comerciales en el centro de negocios acuarela. Superficie total de 40 m2…
$38,766
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Oficina 100 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
No. 1251. Venderé la oficina de la esquina de la fachada en la calle. Oleshi/Greek. La super…
$175,000
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Oficina 1 825 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 1 825 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 825 m²
23716 Vender un centro de negocios en Tairova. Reverso separado, con una superficie de 1825 …
$1,50M
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Oficina 156 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 156 m²
Odesa, Ucrania
Área 156 m²
Supuesta para vender o alquilar una plaza comercial de 156 m2 en dos niveles. Peso del obje…
$179,000
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Oficina 210 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
35119. Venderé una oficina de dos niveles en el Centro con vistas panorámicas al mar y la ci…
$170,000
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Oficina 101 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 101 m²
Odesa, Ucrania
Área 101 m²
2653. Ofrecemos a la venta una sala de compras y oficinas en el nuevo LCD "Chkalov Tower" de…
$205,000
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Oficina 77 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 77 m²
Odesa, Ucrania
Área 77 m²
2430. Ofrecemos en venta local en el centro comercial "Athena" en la plaza griega. Superfici…
$70,000
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Oficina 69 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 69 m²
Odesa, Ucrania
Área 69 m²
32939 la sala delantera es 68.9m2 con un tanque de capital. Jefe 47, cabeza de Cassard. Sarah.
$54,000
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