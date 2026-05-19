Apartamentos con Terraza en venta en Ucrania

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Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 989 m²
Piso 7/3
Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
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Apartamento 1 habitacion en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitacion
Odesa, Ucrania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
LELEKA de Odesa es un proyecto médico de primera calidad en el centro de Odessa en el format…
$500,000
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Tipos de propiedades en Ucrania

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