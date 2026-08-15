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Apartamentos en venta en Odesa, Ucrania

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1 habitación
8
2 habitaciones
14
4 habitaciones
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2 897 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 989 m²
Piso 7/3
Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
No. 1601 Ofrecemos a la venta un apartamento de 3 habitaciones en una nueva casa de ladrillo…
$200,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 141 m²
38407 Venderé un apartamento en un nuevo pequeño edificio de apartamentos de clase premium e…
$200,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 36 m²
19025. Venderé un apartamento de 1 habitación en Kotovsky. Superficie total de 36 m2. El apa…
$23,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 29 m²
22744. Venta apartamento en un nuevo complejo residencial en el centro de la ciudad. Complej…
$37,140
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 22 m²
28660 Venderé un acogedor apartamento de una habitación en Stolbova. Superficie total de 22 …
$16,500
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TekceTekce
Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
23142 En venta apartamento de tres habitaciones en el pos. Kotovsky. Superficie total de 42 …
$30,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 26 m²
32162 Venderé un apartamento de una habitación en la calle Dachnaya en una nueva casa. Situa…
$41,600
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 87 m²
25498 Venderé un apartamento de 3 habitaciones en Altair 3 complejo residencial con vistas a…
$84,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
36609 Se ofrece un apartamento en venta en un nuevo complejo residencial de clase de negocio…
$51,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 101 m²
No 2706 Amplio apartamento en venta en Fontana. Superficie total 101 m2. La condición del ap…
$80,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 170 m²
No 3198 Ofrecemos a la venta una versión elegante en Catherine Square. Situado en la planta …
$275,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 36 m²
27260. Venderé un apartamento de 1 habitación en los Pilares de Oro. Superficie total de 31 …
$31,500
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
21542 Venta de un apartamento de dos dormitorios en Peresyp. Superficie total de 40 m2. Habi…
$35,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 55 m²
37814 Venderé un apartamento de 2 habitaciones en 9 Pearls, French Boulevard Apartamento cá…
$97,900
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Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 13/24
Un hermoso apartamento de tres dormitorios en el corazón de Odessa en la calle Pushkinskaya …
Precio en demanda
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 82 m²
35842. Venderé un amplio apartamento de 3 habitaciones en la cuerda. Superficie total de 82…
$55,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
34609. Venderé un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad en el complejo res…
$41,500
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Apartamento en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 74 m²
26796. Venderé un apartamento de 3 dormitorios en Heavenly Centred. Situado en la planta med…
$60,000
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Área 35 m²
35801. Venta de un acogedor apartamento de dos habitaciones en el río Shevchenko. La superf…
$48,000
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Odesa, Ucrania
Área 71 m²
22605 Venderé un apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial europeo. Situado e…
$78,000
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Odesa, Ucrania
Área 61 m²
Piso 3/12
Hermoso apartamento de tres dormitorios en el centro. El apartamento está bien planeado. Esc…
Precio en demanda
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Odesa, Ucrania
Área 130 m²
24973. Venderé un amplio apartamento con renovación en una casa de ladrillo del complejo res…
$110,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 91 m²
35729 Venderé un amplio apartamento de 3 habitaciones en el Espacio LCD en el Dacha en la Fu…
$115,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 145 m²
No 441 Espaciosa 4 - apartamento en la parte histórica de Odessa. Habitaciones separadas. Te…
$270,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 18 m²
36584. Apartamento en venta en una nueva casa en Borovsky. El área total es de 18 metros cua…
$17,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 28 m²
36415 Venderé un apartamento de una habitación en un moderno complejo de Tairovsky Gardens. …
$29,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 69 m²
37424. Ofrecido para la venta apartamento de dos dormitorios con una despensa en el Altair L…
$50,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 76 m²
34732. Ofrecemos un amplio apartamento de 75,7 m2 en el complejo premium "Windsor" en Boris …
$150,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 38 m²
18542 En venta Apartamento de 1 habitación en la 4a planta de una casa de 4 plantas en la ca…
$40,000
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Parámetros de las propiedades en Odesa, Ucrania

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con Vistas al mar
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