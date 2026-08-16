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Apartamentos en venta en Lymanka, Ucrania

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62 propiedades total found
Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 109 m²
33933. Venderé apartamentos, 2 habitaciones, en una casa club junto al mar en Sauvignon, Ode…
$141,700
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 77 m²
33088. Vendo un apartamento de 3 habitaciones. Superficie total de 77 m2. Completado en dos …
$32,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 84 m²
35940. Venderé un amplio apartamento de 84 m2 en una casa de ladrillos en la calle central. …
$70,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 49 m²
9620 . . . Se vende apartamento en una casa nueva en Tsarskoye Selo. Superficie total de 49 …
$26,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 73 m²
31054 En venta un gran apartamento moderno de 2 habitaciones en una zona popular - Residenci…
$60,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 34 m²
37096 Venderé un apartamento en una nueva casa en Tsarskoye Selo. Situado en la planta media…
$26,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
37655. Venta de un acogedor apartamento de 1 habitación en el LCD "Raduzhny" Planta media, d…
$50,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 40 m²
33613 Ofrezco para la venta apartamento de 1 habitación en una nueva casa alquilada cerca de…
$28,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
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Lymanka, Ucrania
Área 60 m²
36110 Venderé un apartamento de tres habitaciones en Chervon Khutor. El apartamento con una …
$42,500
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 81 m²
24893 Venderé un apartamento de 3 habitaciones en Rainbow. Situado en la planta media. Super…
$85,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 43 m²
32957. Venderé un apartamento de 1 habitación con renovación en el complejo residencial "Ros…
$45,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 39 m²
34702 Apartamento en venta en Rosenthal Superficie total de 38,5 m2 Situado en la sexta plan…
$23,800
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 103 m²
33967 Venderé apartamentos en una casa club en Sauvignon, Odessa - a sólo 400 metros del mar…
$133,900
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Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 35 m²
34883 En venta apartamento de 1 habitación en Rosenthal LCD con renovación El apartamento es…
$35,000
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Lymanka, Ucrania
Área 120 m²
37925 Venderé un apartamento de 3 habitaciones en el sector privado de Chervonii Khutor. Tre…
$87,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 91 m²
37647 Espacioso y acogedor apartamento de 2 habitaciones con cocina-estudio. Dos habitacione…
$86,000
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Odesa, Ucrania
Área 70 m²
35984. Venderé un apartamento de dos dormitorios en el complejo residencial Raduzhny. La su…
$70,000
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Lymanka, Ucrania
Área 43 m²
35855 Venta apartamento en el complejo residencial Rosenthal. Gas house. El área total es de…
$43,000
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Odesa, Ucrania
Área 35 m²
16332 Venta Apartamento de 1 habitación en Tairova. Diseño conveniente. El apartamento está …
$29,000
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Área 36 m²
29477 Venderé un apartamento de 1 habitación en Tsarskoye Selo. Superficie total de 36 m2. H…
$20,000
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Área 87 m²
No 7090 Venderé un amplio y luminoso apartamento con reparaciones modernas en el Club House.…
$65,000
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Área 45 m²
36055. Venderé un apartamento de 1 habitación en una casa de baja altura LCD Rosenthal. Supe…
$42,000
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Odesa, Ucrania
Área 35 m²
38536. Venderé un apartamento de 1 habitación en Rainbow. Las ventanas dan a la ciudad. Supe…
$38,500
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Área 62 m²
19027. Vendo 2 metros cuadrados en el complejo residencial Raduzhny Situado en 7 plantas de …
$50,000
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Lymanka, Ucrania
Área 50 m²
21746. Apartamento de dos dormitorios en venta en LCD Kaleidoscope. Nueva casa en Tairov. Su…
$60,000
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Lymanka, Ucrania
Área 91 m²
32167 Venderé un apartamento en Sauvignon. Es un piso cómodo. Habitaciones separadas, una co…
$130,000
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Lymanka, Ucrania
Área 28 m²
25741 Venderé un apartamento de 1 habitación en la nueva casa del LCD Pobeda en Salutnaya. C…
$14,000
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Lymanka, Ucrania
Área 72 m²
9477. . . Ofrezco en venta 2 - un apartamento de habitación en Chervon Khutor. El área total…
$39,000
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Lymanka, Ucrania
Área 43 m²
26179 Venderé un apartamento de 1 habitación en Rosenthal LCD. Situado en la planta media. S…
$30,880
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Lymanka, Ucrania
Área 40 m²
34706 Venta apartamento en Rosenthal LCD Superficie total de 40 m2 Situado en la 5a planta C…
$27,000
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