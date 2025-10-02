Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Wichit
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Piscina

Casa en condominio con piscina en venta en Wichit, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Wichit, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir