Casas de obra nueva en Phet Pha ngan, Tailandia

Villa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Tailandia
$130,749
Año de construcción 2025
¡Villa ultramoderna en la isla de Koh Phangan, muy cerca de la playa! ¡Una excelente opción para residencia permanente, inversión o alquiler! La costa oeste es la El lugar más hermoso y atractivo para vivir e invertir en Koh Phangan. ¡ROI EN ALQUILER 11%+! ¡La villa está amueblada! …
DDA Real Estate
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
