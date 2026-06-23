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Villas con piscina en venta en Ratsada, Tailandia

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Villa 5 habitaciones en Ratsada, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ratsada, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de dos plantas en el estilo de Wabi Sabi se encuentra en una zona tranquila co…
$290,000
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Agencia
UndersunEstate
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