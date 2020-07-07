Complejo residencial CANOPY HILLS

Una oportunidad única para invertir en una villa de lujo con vistas panorámicas de la naturaleza y acabados de alta calidad en un pueblo cerrado en Phuket!

¡Instalaciones disponibles!

Canopy Hills es un complejo privado cerrado que consta de 9 villas espaciosas y totalmente funcionales cuidadosamente diseñadas para familias con niños. La ubicación pintoresca en la ladera con vistas al lago y al valle, junto con su proximidad cercana a las escuelas internacionales, hace de las villas una elección ideal y una solución razonable para una estancia familiar a largo plazo en Phuket.

Instalaciones: piscina privada, parque público, fitness, gimnasio general, aparcamiento, paneles solares, seguridad 24 horas, videovigilancia.

Ubicación:

- a Bang Tao y la playa de Layan - 20-25 minutos;

Loch Palm Golf Club - 7 minutos

- supermercados, centros médicos y comerciales - 10-15 minutos.

Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.