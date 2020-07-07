  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial CANOPY HILLS

Complejo residencial CANOPY HILLS

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$1,45M
;
16
ID: 33051
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Русский Русский

Una oportunidad única para invertir en una villa de lujo con vistas panorámicas de la naturaleza y acabados de alta calidad en un pueblo cerrado en Phuket!
¡Instalaciones disponibles!
Canopy Hills es un complejo privado cerrado que consta de 9 villas espaciosas y totalmente funcionales cuidadosamente diseñadas para familias con niños. La ubicación pintoresca en la ladera con vistas al lago y al valle, junto con su proximidad cercana a las escuelas internacionales, hace de las villas una elección ideal y una solución razonable para una estancia familiar a largo plazo en Phuket.
Instalaciones: piscina privada, parque público, fitness, gimnasio general, aparcamiento, paneles solares, seguridad 24 horas, videovigilancia.
Ubicación:
- a Bang Tao y la playa de Layan - 20-25 minutos;
Loch Palm Golf Club - 7 minutos
- supermercados, centros médicos y comerciales - 10-15 minutos.
Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
