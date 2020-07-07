Villa FLOW

Acogedoras casas de una sola planta en la zona verde Pong están a la venta - su casa ideal junto al mar está a sólo 10 minutos!

Posible instalación por 3 meses!

Casas modernas con tres dormitorios y un diseño reflexivo son una armonía de confort y naturaleza. Amplias habitaciones luminosas, decoración de alta calidad y privacidad del sitio crean un ambiente de coziness, y la proximidad al mar hace de este proyecto una excelente opción tanto para la vida como para la inversión.

Instalaciones: acabado completamente limpio (walls, pisos, iluminación, sockets), 3 acondicionadores de aire, puertas interiores de madera, cortinas, estacionamiento para 2 coches + opción adicional de construir una piscina de 3×8 m, muebles es posible.

Ubicación ideal en Pong:

Zona verde tranquila: ambiente tranquilo, aire fresco;

10 minutos en coche a la playa – fácil acceso al mar;

- 5 minutos para supermercados, cafés y restaurantes;

10-15 minutos a clínicas y farmacias;

Fácil acceso a las principales rutas – rápidamente a Pattaya y otros puntos clave.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.