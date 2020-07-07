  1. Realting.com
Villa FLOW

Bangkok, Tailandia
$113,590
4
ID: 27446
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Ciudad
    Bangkok

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Sobre el complejo

Русский Русский

Acogedoras casas de una sola planta en la zona verde Pong están a la venta - su casa ideal junto al mar está a sólo 10 minutos!
Posible instalación por 3 meses!

Casas modernas con tres dormitorios y un diseño reflexivo son una armonía de confort y naturaleza. Amplias habitaciones luminosas, decoración de alta calidad y privacidad del sitio crean un ambiente de coziness, y la proximidad al mar hace de este proyecto una excelente opción tanto para la vida como para la inversión.

Instalaciones: acabado completamente limpio (walls, pisos, iluminación, sockets), 3 acondicionadores de aire, puertas interiores de madera, cortinas, estacionamiento para 2 coches + opción adicional de construir una piscina de 3×8 m, muebles es posible.

Ubicación ideal en Pong:

Zona verde tranquila: ambiente tranquilo, aire fresco;
10 minutos en coche a la playa – fácil acceso al mar;
- 5 minutos para supermercados, cafés y restaurantes;
10-15 minutos a clínicas y farmacias;
Fácil acceso a las principales rutas – rápidamente a Pattaya y otros puntos clave.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
