  Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Si Sunthon, Tailandia
de
$257,143
;
13
ID: 22448
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/1/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

¡Una oportunidad única de inversión! Cómodo apartamento rodeado de vegetación y comodidades modernas!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo!
Un sentido del espacio y la serenidad envuelve los LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominios en Phuket, donde el cielo sin límites se mezcla con las aguas tranquilas en tonos liberadores de azul.
Instalaciones: Los residentes podrán disfrutar de una amplia gama de comodidades, incluyendo áreas temáticas, extensos paisajes con senderos a través de bosques lluviosos y jardines botánicos, un centro de aventura y recreación con un parque de aventura y complejo deportivo, y un exclusivo club de playa.
Ubicación:
- a 5-10 minutos en coche son Boat Avenue, el supermercado de productos europeos Villa Market, el barrio comercial de Porto de Phuket, restaurantes y varias tiendas de demanda diaria;
Los principales centros comerciales de Talanga, como Lotus, Makro y Robinson, así como las escuelas internacionales cercanas están a 15-20 minutos.
- Las playas de Bangtao y Layan están a sólo 10 minutos de distancia;
Phuket International El aeropuerto se puede llegar en unos 25 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Si Sunthon, Tailandia

