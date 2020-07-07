Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

¡Una oportunidad única de inversión! Cómodo apartamento rodeado de vegetación y comodidades modernas!

¡Instalaciones disponibles!

¡Con mobiliario completo!

Un sentido del espacio y la serenidad envuelve los LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominios en Phuket, donde el cielo sin límites se mezcla con las aguas tranquilas en tonos liberadores de azul.

Instalaciones: Los residentes podrán disfrutar de una amplia gama de comodidades, incluyendo áreas temáticas, extensos paisajes con senderos a través de bosques lluviosos y jardines botánicos, un centro de aventura y recreación con un parque de aventura y complejo deportivo, y un exclusivo club de playa.

Ubicación:

- a 5-10 minutos en coche son Boat Avenue, el supermercado de productos europeos Villa Market, el barrio comercial de Porto de Phuket, restaurantes y varias tiendas de demanda diaria;

Los principales centros comerciales de Talanga, como Lotus, Makro y Robinson, así como las escuelas internacionales cercanas están a 15-20 minutos.

- Las playas de Bangtao y Layan están a sólo 10 minutos de distancia;

Phuket International El aeropuerto se puede llegar en unos 25 minutos en coche.

