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Complejo residencial Nebu Residences Bangtao

Choeng Thale, Tailandia
de
$86,734
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ID: 22308
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006700000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*

Para quién es:
Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso en una ubicación pintoresca. Adecuado para residencia permanente, vacaciones e inversiones rentables.

Acerca de la ubicación:
Ubicado cerca de la prístina playa de Bangtao en la costa oeste de Phuket, Nebu Residences Bangtao ofrece un cómodo acceso a prestigiosos restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento como Boat Avenue y Porto De Phuket.

Acerca del proyecto:
Nebu Residences Bangtao es un complejo residencial de élite que cuenta con apartamentos de 1 y 2 habitaciones que van desde 21,6 a 43,2 metros cuadrados. La finalización está programada para 2025 (segundo trimestre). El proyecto ofrece diseños modernos y materiales de alta calidad, combinando estilo y confort.

Amenidades:
Piscina, cafetería, bar, sala de fitness, restaurante, azotea con vistas panorámicas, lobby, jardín, estacionamiento, sky lounge, CCTV, seguridad.

Atractivo para la inversión:
Nebu Residences Bangtao está impregnado de una atmósfera de lujo, que ofrece altos rendimientos de alquiler y aumenta el valor de la propiedad gracias a la infraestructura en desarrollo de Phuket y la afluencia de turistas.

Características TOP-3:

  1. Ubicación prestigiosa junto a la playa de Bangtao,
  2. Diseño moderno y acabados de apartamentos de alta calidad,
  3. Amplia gama de comodidades en el lugar.

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Choeng Thale, Tailandia

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