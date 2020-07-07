Complejo residencial Nebu Residences Bangtao

¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*

Para quién es:

Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso en una ubicación pintoresca. Adecuado para residencia permanente, vacaciones e inversiones rentables.

Acerca de la ubicación:

Ubicado cerca de la prístina playa de Bangtao en la costa oeste de Phuket, Nebu Residences Bangtao ofrece un cómodo acceso a prestigiosos restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento como Boat Avenue y Porto De Phuket.

Acerca del proyecto:

Nebu Residences Bangtao es un complejo residencial de élite que cuenta con apartamentos de 1 y 2 habitaciones que van desde 21,6 a 43,2 metros cuadrados. La finalización está programada para 2025 (segundo trimestre). El proyecto ofrece diseños modernos y materiales de alta calidad, combinando estilo y confort.

Amenidades:

Piscina, cafetería, bar, sala de fitness, restaurante, azotea con vistas panorámicas, lobby, jardín, estacionamiento, sky lounge, CCTV, seguridad.

Atractivo para la inversión:

Nebu Residences Bangtao está impregnado de una atmósfera de lujo, que ofrece altos rendimientos de alquiler y aumenta el valor de la propiedad gracias a la infraestructura en desarrollo de Phuket y la afluencia de turistas.

Características TOP-3:

Ubicación prestigiosa junto a la playa de Bangtao, Diseño moderno y acabados de apartamentos de alta calidad, Amplia gama de comodidades en el lugar.

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*Entradas de regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.