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Estudios en venta en Na Kluea, Tailandia

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Estudio 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/8
Club Royal Condominium es un estudio junto al mar en el prestigioso distrito de Wongamat de …
$53,758
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Agencia
DDA Real Estate
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Estudio en Na Kluea, Tailandia
Estudio
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 7/8
Club Royal Wong Amat es un nuevo complejo situado en el norte de la ciudad junto al famoso T…
$76,941
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Estudio en Na Kluea, Tailandia
Estudio
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 5/8
Club Royal Wong Amat es un nuevo complejo situado en el norte de la ciudad junto al famoso T…
$72,049
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International Property AlertInternational Property Alert
Estudio en Na Kluea, Tailandia
Estudio
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/32
Una vez Pattaya Condominium es un nuevo condominio ultramoderno de alta altura situado en el…
$159,663
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Estudio en Na Kluea, Tailandia
Estudio
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 25/40
Estudio con vistas al mar en el complejo de lujo junto al mar Riviera Wongamat Beach Condo e…
$155,616
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$64,996
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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