Estudios en venta en Na Chom Thian, Tailandia

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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
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Bienes raíces asequibles en Pratamnak - asignación del propietario a DREAM!¿Buscando la prim…
$50,015
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Piso 3/8
Estudio en DREAM en Pratamnak a un precio atractivo!¡Asignación del dueño!Una gran oportunid…
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
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Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Студия, Seven Seas 2 -Cote D'Azur
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
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Acogedor estudio espacioso en la playa Somphong Condotel es un acogedor complejo residencial…
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Piso 5/28
Seven Seas Le Carnival combina elegancia, estilo, lujo y asequibilidad. Este es un proyecto …
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Nº de cuartos de baño 1
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Piso 3/8
Whale Marina Condo Pattaya
$108,073
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Nuevo Nordic Vip-2 - complejo residencial del desarrollador noruego Nordic Group se encuentr…
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Área 23 m²
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Área 29 m²
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Una oportunidad única para el inversor - 4 lotes se venden a la vez, apartamentos de estudio…
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Novana Residence
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
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Garantía de ingreso. Obtenga un rendimiento del 6% en la inversión ahora mismo. El nuevo pro…
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Estudio 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Jomtien Condotel es un pequeño complejo tranquilo con un pueblo bien cuidado en la entrada y…
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 20/67
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 22
En venta es un estudio totalmente amueblado en Jomtien Plaza Condotel en la 22a planta con m…
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"Más allá de 360°" Un nuevo dominante en el corazón de Pattaya. Presentamos a su atención un…
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Estudio 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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A luxury apartment complex in the prestigious well-maintained Jomtien area in Pattaya with i…
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