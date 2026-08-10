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Apartamentos en venta en Na Chom Thian, Tailandia

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2 habitaciones
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658 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Complejo Premium en la primera costa en Bang Amphur!El Panora Estuaria es un complejo reside…
$233,672
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Residencias con alojamiento después del 50% de pago!Una rara oferta para aquellos que buscan…
$233,812
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
¡La primera costa de Pattaya con la oportunidad de establecerse ahora!La propiedad preparada…
$257,380
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Apartamento 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 4/7
Mientras algunos están esperando la terminación de la construcción, otros pueden despertarse…
$623,003
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 41 m²
Piso 9/67
Reventa del propietario en uno de los proyectos más grandes de Pattaya!Apartamento de 2 dorm…
$154,592
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Apartamento 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 4/7
No todos los apartamentos cerca del mar están en primera línea. Y no todos pueden ser movido…
$688,885
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Apartamento 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 4/7
Uno de los formatos de propiedades inmobiliarias más raros en Pattaya!Hay parcelas menos lib…
$599,999
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
Reventa del propietario en un proyecto premium en Jomtien - Quota extranjera!Términos favora…
$98,251
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Bienes raíces asequibles en Pratamnak - asignación del propietario a DREAM!¿Buscando la prim…
$50,015
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Estudio en DREAM en Pratamnak a un precio atractivo!¡Asignación del dueño!Una gran oportunid…
$50,015
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Apartamentos listos - sin esperar la construcción y con un esquema de pago conveniente!Compr…
$223,032
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Residencia Un dormitorio en venta en JomtienEsta unidad de un dormitorio se encuentra en el …
$54,198
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La Santir Condominium 1 dormitorio en JomtienEsta luminosa unidad de 1 dormitorio ofrece un …
$52,649
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 Cama Condominio en venta en Jomtien Beach Condominium en PattayaEste apartamento de 1 dorm…
$81,263
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Whale Marina 1 dormitorio en venta - Este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño está situado e…
$181,316
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Apartamento 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/8
Siam Oriental Tropical Garden es un complejo residencial situado en una zona popular en Prat…
$155,661
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Supalai Mare Pattaya Condo para la venta Totalmente Amueblado Condo en venta en Supalai Mare…
$53,186
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 24/31
El Condominio Pattaya Central Base
$369,138
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Condominio con vista al mar de 1 dormitorio en venta en La Santir Condominium – Jomtien, Pat…
$63,489
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Embassy Life – Redefining Luxury Living by Jomtien BeachSoaring Gracefully above Jomtien 2nd…
$311,588
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/8
Somphong Condotel-condominium se encuentra en Jomtien, a solo 150 metros del mar. Consta de …
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien BeachCreciendo majestuosamente a l…
$180,590
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Pattaya Hill Resort 2 Dormitorios en venta Pratumnak Hill PattayaPratumnak Hill Pattaya ofre…
$117,377
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Apartamento en Pattaya City, Tailandia
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Un apartamento de 51 m2 de 2 dormitorios con vistas al mar está situado en el corazón de Jom…
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Apartamento 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Piso 20/32
La Riviera California es un exclusivo rascacielos de 32 pisos diseñado para aquellos que val…
$1,05M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1 dormitorio en venta en Jomtien Pattaya en View Talay 1Este apartamento de 1 dormitorio en …
$134,928
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Grande Caribe Condominio en venta en Pattaya JomtienEste elegante condominio está situado en…
$72,064
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Apartamento en Pattaya City, Tailandia
Apartamento
Pattaya City, Tailandia
Cantidad extranjera a precios actuales – Apartamento de 2 dormitorios, 54 m2, en el nuevo co…
$178,094
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Siam Oriental Tropical Garden, PratumnakEste condominio de 1 dormit…
$54,198
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Residencia Ejecutiva 4 – Espacioso apartamento de 3 dormitorios con vistas a la montaña y al…
$495,523
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Parámetros de las propiedades en Na Chom Thian, Tailandia

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