  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Mueang Phuket
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Mueang Phuket, Tailandia

Rawai
23
Karon
25
Wichit
6
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Esta es una rara oportunidad para poseer la única unidad de 2 dormitorios en todo el proyect…
$608,205
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Comunidad de baja densidad ultra con sólo 60 unidades exclusivas. Privacidad en el paraíso. …
$189,302
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the …
$129,029
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Los apartamentos están a poca distancia de la magnífica Kata Beach, infraestructura turístic…
$131,375
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$241,550
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$266,938
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Esta hermosa unidad de esquina de 2 dormitorios, 2 baños en Bel Air Panwa ofrece vistas al m…
$277,591
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$253,190
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$307,757
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Comunidad de baja densidad ultra con sólo 60 unidades exclusivas. Privacidad en el paraíso. …
$189,302
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El Título Adora es el último desarrollo de condominios de renombrado desarrollador Rhom Bho …
$130,998
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Ever Prime Residences es un moderno y lujoso desarrollo de condominio situado en el corazón …
$201,448
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand,…
$147,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$253,190
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$160,643
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Un moderno complejo residencial en la prestigiosa zona de Rawai, combina perfectamente las c…
$91,493
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$160,643
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$253,190
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$307,757
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$241,550
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$307,757
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
El nuevo complejo, situado en Rawai Beach, ofrece apartamentos con amplias terrazas, combina…
$141,697
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Comunidad de baja densidad ultra con sólo 60 unidades exclusivas. Privacidad en el paraíso. …
$285,835
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$266,938
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Un nuevo complejo residencial gestionado por la reconocida marca hotelera Wyndham ofrece una…
$78,942
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$162,985
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$160,643
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$241,550
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Comunidad de baja densidad ultra con sólo 60 unidades exclusivas. Privacidad en el paraíso. …
$189,302
Dejar una solicitud

