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Locales comerciales en venta en Ko Kaeo, Tailandia

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Propiedad comercial 83 m² en Ban Bang Ku, Tailandia
Propiedad comercial 83 m²
Ban Bang Ku, Tailandia
Área 83 m²
KOH22884 Listado de espacios comercialesEsta plaza comercial es una rara oportunidad para a…
$344,262
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Agencia
Phuket Buy House
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