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Propiedades residenciales en venta en Khok Kloi, Tailandia

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1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Khok Kloi, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Khok Kloi, Tailandia
Dormitorios 5
Área 1 053 m²
PHA5371 Un nuevo proyecto de gama alta que consta de 37 villas y 24 apartamentos ofrece res…
$5,45M
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