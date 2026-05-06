Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Huai Yai
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Huai Yai, Tailandia

;
Estudio Borrar
Eliminar
35 propiedades total found
Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 8/8
Siete Mares es un condominio de estilo resort que consta de 7 islas tropicales, lagunas, un …
$75,607
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 37/46
La Riviera Jomtien – un estudio con vistas al mar en un complejo premium cerca de la playaVi…
$143,494
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Huai Yai, Tailandia
Estudio
Huai Yai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Diamond Suites El complejo está situado en una ubicación muy cómoda y tranquila, cerca de la…
$87,170
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/7
Estudio apartamento en un nuevo proyecto de inversión en Pattaya del líder más grande de la …
$177,853
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 6/8
Laguna Beach Resort 3 - Maldivas - uno de los complejos más grandes del tipo de hotel "Ciuda…
$66,267
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 7/27
El Sands Condominium es un moderno complejo residencial de lujo en una de las zonas más pres…
$88,059
Dejar una solicitud
MontbelMontbel
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/8
El Dusit Grand Park 2 es un nuevo complejo de condominios de lujo situado en Jomtien, en Pat…
$111,106
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/8
Laguna Beach Resort 3 - Maldivas - uno de los complejos más grandes del tipo de hotel "Ciuda…
$75,162
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 6/38
PANORA Pattaya es un condominio de lujo construido en 2022. Se encuentra en una parcela de 4…
$167,224
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Estudio recientemente renovado Condo en venta en View Talay 2B, Jomtien – Primera ubicación …
$71,910
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/15
Star Beach Condotel se encuentra en una zona tranquila y prestigiosa, a solo 10 minutos a pi…
$69,825
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/8
Water Park Condominium es un complejo de desarrolladores Heights Holdings en la prestigiosa …
$80,054
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 5/8
Water Park Condominium es un complejo de desarrolladores Heights Holdings en la prestigiosa …
$77,830
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
¡Tu perfecto retiro de Pratumnak espera! Este amplio estudio de planta alta ofrece increíble…
$48,333
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 18/23
Empire Tower es un estudio con vistas a la ciudad en el popular barrio Jomtien.En venta un e…
$78,527
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 7/8
Laguna Beach Resort 3 Maldivas Pattaya es el mayor condominio turístico de Jomtien. El compl…
$75,162
Dejar una solicitud
Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
Siete Mares es un condominio de estilo resort que consta de 7 islas tropicales, lagunas, un …
$75,162
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/14
Majestic Condominium - apartamentos asequibles en Jomtien cerca de mercados e infraestructur…
$44,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/8
Apartamentos acogedores a precios super. Pristine Park 3 es un nuevo proyecto en la línea de…
$111,106
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 8/8
Laguna Beach Resort 3 Maldivas Pattaya es el mayor condominio turístico de Jomtien. El compl…
$61,375
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/5
Amplio estudio con renovaciones frescas y muebles nuevos, el quinto piso del Majestic Jomtie…
$62,264
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 8/46
Acogedor estudio en la octava planta en un complejo de élite a 300 metros de la playa de Jom…
$119,636
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/25
Este estudio renovado con vistas al mar en el View Talay 3 Un condominio se encuentra en 6 P…
$117,857
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 21/25
Amplio estudio en una planta alta con vistas al mar y a la ciudad. totalmente amueblado. Ver…
$122,305
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 8/8
WOW Marca Nuevo Condominio Dusit Grand Park 2 está situado en el corazón de Jomtien. Consist…
$64,706
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6/30
Skypark Lucean Jomtien Pattaya es un proyecto ultramoderno y tecnológico al comienzo de la p…
$160,019
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 4/7
Ver Talay Residence 3 es un moderno edificio de siete plantas situado en Jomtien, Pattaya, p…
$113,855
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/25
Spacious Studio con vistas al mar Ver Talay 3 se encuentra en la calle Pratamnak, 6, con acc…
$151,213
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/8
Water Park Condominium es un complejo de desarrolladores Heights Holdings en la prestigiosa …
$80,054
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 13/25
Estudio espacioso con vistas al mar y a la ciudad. totalmente amueblado. No hay muebles en l…
$146,321
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Huai Yai, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir