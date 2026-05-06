Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Huai Yai
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Huai Yai, Tailandia

;
Piso independiente Borrar
Eliminar
281 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Jomtien Condo en venta Laguna Beach Resort 3 Studio Este apartamento en venta en Jomtien Pat…
$38,332
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Espana Condo Resort en venta Jomtien PattayaEste atractivo condominio se encuentra en Espana…
$74,019
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Copacabana Beach Jomtien Un dormitorio Unidad para la venta en JomtienEsta unidad de un dorm…
$133,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
AdriastarAdriastar
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Angket Jomtien Condo para la ventaEsta unidad de estudio se encuentra en un popular proyecto…
$38,093
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Amplia casa de 4 dormitorios, 5 baños en venta – Gardenia, JomtienEsta unidad de esquina exp…
$492,426
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Grande Condominio Caribe 1 Dormitorio en Venta – Este elegante apartamento de 1 dormitorio, …
$77,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
GrekodomGrekodom
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en New Nordic VIP 3 en Pratumnak HillEste condominio en New Nordic VIP…
$41,615
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Platinum Suites en Thepprasit PattayaEsta residencia en Platinum Su…
$78,974
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Para #SALE – Espacioso Studio Condo ← Pratumnak HillPrecio: 1,680,000 THBSize: 29 SQ.M. Sile…
$51,408
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Leela Paradise Residence Un dormitorio en venta en JomtienEsta unidad de un dormitorio en ve…
$117,687
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Laguna Beach Resort 2 Jomtien, PattayaEsta espaciosa unidad de una habitación se encuentra d…
$50,291
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Suan Lalana 1 Dormitorio en venta Jomtien PattayaEsta unidad de un dormitorio se encuen…
$108,086
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Descubre un moderno condominio de 1 dormitorio en Riviera Jomtien con hermosas vistas al mar…
$199,513
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Las torres de pico 1 dormitorio condominio en venta - Este encantador apartamento sin mueble…
$79,655
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Pattaya Condotel Chain Studio para la venta - Esta bien mantenida unidad de estudio con 1 ba…
$41,810
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 Dormitorio 1 Baño Condominio en venta en el Panora Pattaya. Disponible en Thai Name Owners…
$168,660
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Lumpini Park Beach Jomtien PattayaEsta unidad bien posicionada ofre…
$61,321
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Seven Seas Jomtien Unidad en venta en JomtienEsta unidad en venta se encuentra dentro de un …
$65,037
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio Condo en venta en Jomtien Beach Mountain 6 en PattayaEste estudio condominio en Jomt…
$41,398
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
En Venta – Condominio de 2 dormitorios en Dusit Grand Park 1, Jomtien vísperas 62,73 SQ.M.E…
$122,094
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Jomtien Playa y Montaña Condominio 2 dormitorios en ventaDisfruta de una cómoda ciudad que v…
$80,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Suan Lalana estudio para la venta Jomtien PattayaEste estudio condominio se encuentra e…
$46,146
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Jomtien Beach Paradise Village Condominio en ventaEste condominio frente a la playa se encue…
$108,396
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Angket Condominium Studio para la venta Jomtien PattayaEsta unidad de estudio se encuentra e…
$45,836
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Espana Condo Resort Pattaya – Unidad de Vista de la Ciudad de 2 dormitorios en ventaPrecio: …
$154,141
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Condominio en venta – 2 dormitorios, 2 baños, mar Vista, Balcón grandeUn condominio de calid…
$122,662
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El estudio Riviera Beverly Hills en venta – Esta elegante unidad de estudio en la Riviera Be…
$77,178
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Beds Panorama Seaview Condo en venta – Baan Haad UthongDisfrute de la lujosa vida costera …
$865,617
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo en venta Lumpini Park Beach JomtienEsta residencia bien posicionada se encuentr…
$77,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo en venta en Jomtien Pattaya en View Talay 5CEste estudio condominio en View Tal…
$79,730
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Parámetros de las propiedades en Huai Yai, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir