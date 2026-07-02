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Casas de campo con Terraza en venta en Tailandia

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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Casa de campo 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Número de plantas 1
Soñando con un lugar donde la mañana comienza con paisajes de montaña y silencio? La villa e…
$570,000
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Agencia
UndersunEstate
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English, Русский
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con Piscina
Baratos
De lujo
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