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Casas de campo en venta en Tailandia

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Casa de campo 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Casa de campo 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Número de plantas 1
Soñando con un lugar donde la mañana comienza con paisajes de montaña y silencio? La villa e…
$570,000
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UndersunEstate
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Casa de campo en Choeng Thale, Tailandia
Casa de campo
Choeng Thale, Tailandia
✅ El proyecto se encuentra en el prestigioso distrito de Laguna en la costa oeste de Phuket,…
$1,47M
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International real estate agency Habita
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Terraza
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Baratos
De lujo
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