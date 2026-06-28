Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Choeng Thale, Tailandia

;
villas
776
adosados
40
dúplex
27
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una villa en la prestigiosa zona turística de Laguna / Bang Tao, dentro de una com…
$4,17M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Choeng Thale, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir