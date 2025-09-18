Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Choeng Thale, Tailandia

villas
749
adosados
32
dúplex
26
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
Número de plantas 1
La mejor opción de inversión en Phuket: Villas de 2 dormitorios en la zona más prestigiosa d…
$397,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Choeng Thale, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir