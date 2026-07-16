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Dúplex en venta en Choeng Thale, Tailandia

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27 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Número de plantas 7
Un desarrollo de 42 villas con piscinas privadas y condominios ubicados en la increíble bahí…
$2,07M
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Dúplex 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$544,857
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Dúplex 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Piso 2/2
To the sea 1300 m, Income guaranteeAbout the complex:The complex consists of 26 two-story ap…
$456,430
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OkeaskOkeask
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 7/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$918,601
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Dúplex 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 349 m²
Piso 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex t…
$1,58M
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Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/4
Phuket and return tickets as a gift!* For whom is suitable:The premium project on the first…
$1,60M
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TekceTekce
Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 4/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$674,044
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio C en el 1er piso. Número…
$534,012
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio G en el piso 6. Número de unidad MBG60…
$491,481
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio E en el 1er piso. Número…
$534,012
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$416,005
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Dúplex 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 511 m²
Piso 6/7
Your ideal home in Phuket. Each buyer has tickets to Phuket and back as a gift!* For whom i…
$3,07M
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Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Piso 4/4
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: El lujoso condominio K…
$1,83M
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Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Piso 4/4
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Luxury Kiara Reserve Residences C…
$1,83M
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Dúplex 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 5/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$230,490
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Dúplex en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 2
El nuevo condominio de lujo se construirá muy cerca de la zona más famosa y popular de la is…
$605,532
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Dúplex 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Piso 3/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$1,43M
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio G en el 1er piso. Número…
$530,834
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio C en el piso 6. Número de unidad MBC60…
$494,631
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Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 4/8
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: An ideal choice for family vacations and ren…
$432,449
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Dúplex en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 3
Área 301 m²
Número de plantas 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio G en el piso 6. Número de unidad MBG60…
$491,481
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio E en el 1er piso. Número…
$534,012
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Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 7/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$439,028
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio C en el piso 6. Número de unidad MBC60…
$491,481
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Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio C en el 1er piso. Número…
$534,012
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Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 301 m²
Piso 4/7
¡Recibe un boleto a Phuket como regalo!*Para quién es: El proyecto es ideal para familias co…
$1,87M
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Parámetros de las propiedades en Choeng Thale, Tailandia

con Piscina
Baratos
De lujo
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