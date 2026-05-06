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Apartamentos con garaje en venta en Bangkok, Tailandia

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Apartamento 3 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 16/46
Apartamentos en el segmento premium 1 dormitorio Plus con una superficie de 52.47 metros cua…
$417,320
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Apartamento 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 8/8
Apartamentos en Bangkok 1 + 1 con una superficie de 30 metros cuadrados en la octava planta …
$136,776
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Apartamento 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 12/29
Acogedor apartamento 1 + 1 con una cocina independiente en el alto piso 12 en un complejo te…
$130,160
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AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 15/28
Apartamento 1 + 1 en el piso 15 con una superficie de 31,5 metros cuadrados. con una vista p…
$121,226
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Parámetros de las propiedades en Bangkok, Tailandia

con Jardín
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