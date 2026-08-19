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Adosados en Venta en Bang Sare, Tailandia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos plantas en un estilo moderno en la zona de Bang Saray a pocos pasos de u…
$404,673
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