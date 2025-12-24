Complejo residencial Camporrosso Towers Complejo residencial moderno junto al mar en Calpe

Complejo residencial moderno con apartamentos de dos y tres dormitorios, situado en el corazón de Calpe, en primera línea de mar y a los pies del emblemático Peñón de Ifach. Un proyecto que combina arquitectura contemporánea, naturaleza y estilo de vida mediterráneo.

Torres elegantes y luminosas se integran perfectamente en el entorno. Los amplios apartamentos con terrazas panorámicas ofrecen vistas espectaculares al mar, la laguna y las montañas de la Costa Blanca, con abundante luz natural.

El conjunto está diseñado para maximizar el confort y la calidad de vida, con zonas ajardinadas, piscina, gimnasio, espacio de coworking, pistas de pádel, áreas de descanso y espacios sociales.

Las instalaciones orientadas al bienestar incluyen zonas de yoga, pilates y calistenia, pool bar, áreas infantiles y club infantil, creando un entorno ideal para familias y residentes activos.