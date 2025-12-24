  1. Realting.com
Complejo residencial Camporrosso Towers Complejo residencial moderno junto al mar en Calpe

Calpe, Španjolska
de
$492,495
VAT
;
18 1
ID: 33124
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/1/26

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    Calpe

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    17

Sobre el complejo

Complejo residencial moderno con apartamentos de dos y tres dormitorios, situado en el corazón de Calpe, en primera línea de mar y a los pies del emblemático Peñón de Ifach. Un proyecto que combina arquitectura contemporánea, naturaleza y estilo de vida mediterráneo.

Torres elegantes y luminosas se integran perfectamente en el entorno. Los amplios apartamentos con terrazas panorámicas ofrecen vistas espectaculares al mar, la laguna y las montañas de la Costa Blanca, con abundante luz natural.

El conjunto está diseñado para maximizar el confort y la calidad de vida, con zonas ajardinadas, piscina, gimnasio, espacio de coworking, pistas de pádel, áreas de descanso y espacios sociales.

Las instalaciones orientadas al bienestar incluyen zonas de yoga, pilates y calistenia, pool bar, áreas infantiles y club infantil, creando un entorno ideal para familias y residentes activos.

Localización en el mapa

Calpe, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial Camporrosso Towers Complejo residencial moderno junto al mar en Calpe

Está viendo
Complejo residencial Camporrosso Towers Complejo residencial moderno junto al mar en Calpe
Calpe, Španjolska
de
$492,495
VAT
