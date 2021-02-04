Casa rural Levada 2

Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Para los compradores de las regiones damos un bono adicional a la compra!



La atmósfera de la infancia



Imagínese: la luz de la mañana rompe el follaje de los árboles, el aroma de la hierba recién cortada se siente en el aire, las conversaciones tranquilas de los familiares en la terraza y el jardín en el que todo crece de verdad. Aquí se puede ir descalzo al sitio, recoger bayas para el desayuno, escuchar cómo el bosque mixto rustles fuera de la ventana. ¡Y todo esto está disponible para ti!



Vivir donde la naturaleza inspira.



La tierra en Levada 2 es su boleto personal a la reserva. El pueblo de la casa está rodeado por un bosque mixto, que parece haber descendido de las pinturas de grandes artistas rusos. Asientos de baño - justo detrás de la cerca, es fácil llegar al lago en bicicleta. Los aficionados a la recreación del agua apreciarán la proximidad adecuada para los lagos de natación Sirkojärvi y Nurzynjärvi. Además, los resorts “Okhta Park” y “Northern Slope”, el ecopark “Zubrovnik”, el centro turístico “Emerald Lake”, pistas de esquí sobre la base de “SKA” y el centro de formación “Kavgolovo”.



Inicio fácil y rápido



Combina armoniosamente las comodidades urbanas con la libertad de país. Cerca de Matoxa y Leskolvo hay escuelas y jardines de infancia, tiendas, servicios, una clínica ambulatoria, un vivero de jardín e incluso un parque de skate. Usted mantiene el ritmo habitual, la actividad empresarial y la comodidad, mientras que cada noche vuelve al silencio del bosque mixto y su propia casa. Aproximadamente media hora en la carretera Novopriozersk o Leningrado – y la ciudad queda atrás, dando paso al espacio, el aire y la sensación de calma.



Confort en cada etapa



Venta de tierra directamente del desarrollador “FACT”. Con nosotros, no se obtiene sólo una parcela, sino un sistema de soporte integrado - desde el momento de la transacción y a lo largo de la propiedad de bienes raíces. Términos flexibles de compra, crédito y asistente de registro - todo está organizado en un lugar sin pasos innecesarios!



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