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Propiedades residenciales en venta en Viana do Castelo, Portugal

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apartamentos
15
17 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$424,098
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Villa en Ponte de Lima, Portugal
Villa
Ponte de Lima, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Unifamiliar T4 en Ponte de Lima, con 220 m2 de superficie habitable. Consta de 2 plantas. Co…
$871,433
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Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$435,717
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$511,241
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Apartamento 1 habitacion en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Este apartamento de 1 dormitorio es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al …
$302,097
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Apartamento 3 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado junto…
$958,577
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Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$447,336
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Apartamento 1 habitacion en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Este apartamento de 1 dormitorio es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al …
$302,097
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Apartamento 4 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 239 m²
Este magnífico apartamento de 4 dormitorios con piscina privada forma parte de un complejo d…
$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$482,193
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Apartamento 3 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado junto…
$600,708
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Villa en Ponte de Lima, Portugal
Villa
Ponte de Lima, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Magnífico chalet de 3 dormitorios en Ponte de Lima Es la combinación perfecta de modernidad,…
$528,670
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Apartamento 3 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado junto…
$644,861
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Apartamento en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento
Viana do Castelo, Portugal
Área 1 595 m²
Este magnífico complejo de lujo, situado junto al río Lima en Viana do Castelo, tiene un con…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado junto…
$869,110
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Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Este apartamento de 2 dormitorios es parte de un magnífico complejo de lujo situado junto al…
$415,964
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Apartamento 2 habitaciones en Viana do Castelo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Viana do Castelo, Portugal
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Este apartamento de 1 dormitorio forma parte del magnífico desarrollo de lujo ubicado junto …
$281,532
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Parámetros de las propiedades en Viana do Castelo, Portugal

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