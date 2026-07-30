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Casas de obra nueva en Torres Vedras, Portugal

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Complejo de villas Quinta de Santo António
Turcifal, Portugal
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Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 215–221 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Un condominio cerradode 6 Villas ExclusivasUbicado junto al condominio Quinta de Fez, este íntimocomunidad cerrada ofrece el equilibrio perfecto de la privacidad,elegancia y confort moderno
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