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Villa Quinta de Santo António

Turcifal, Portugal
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ID: 38214
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/7/26

Localización

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  • País
    Portugal
  • Barrio
    Lisboa
  • Ciudad
    Torres Vedras
  • Ciudad
    Turcifal
  • Dirección
    Rua Manuel Rogerio Brasil, 619

Sobre el complejo

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Un condominio cerrado
de 6 Villas Exclusivas
Ubicado junto al condominio Quinta de Fez, este íntimo
comunidad cerrada ofrece el equilibrio perfecto de la privacidad,
elegancia y confort moderno.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

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Turcifal, Portugal
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Villa Quinta de Santo António
Turcifal, Portugal
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