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Apartamentos en venta en Sintra, Portugal

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Apartamento 2 habitaciones en Sintra, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Excelente apartamento de 2 dormitorios en Mem MartinsApartamento con buenas zonas y gran exp…
$353,344
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Apartamento 3 habitaciones en Sintra, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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