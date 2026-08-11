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Dúplex en venta en Setubal, Portugal

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2 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Nuevo apartamento dúplex con 1 dormitorio, superficie total de 93 metros cuadrados, 1 plaza …
$894,025
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Dúplex 2 habitaciones en Seixal, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 2
Área 200 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 129 m2, con terraza de 65 m2…
$558,272
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Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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