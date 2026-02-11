Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Serpa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Serpa, Portugal

casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Serpa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Serpa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Propiedad de 100 hectáreas, situada en Serpa, Beja, Alentejo, y cuenta con una villa de 550 …
$1,74M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Serpa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Serpa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Propiedad de 100 hectáreas, situada en Serpa, Beja, Alentejo, y cuenta con una villa de 550 …
$1,74M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Serpa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Serpa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Propiedad de 100 hectáreas, situada en Serpa, Beja, Alentejo, y cuenta con una villa de 550 …
$1,75M
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Casa 4 habitaciones en Serpa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Serpa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Propiedad de 100 hectáreas, situada en Serpa, Beja, Alentejo, y cuenta con una villa de 550 …
$1,75M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Serpa, Portugal

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir