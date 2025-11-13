Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Seixal, Portugal

2 propiedades total found
Villa en Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Magnífica casa con 3 dormitorios, piscina y garaje para dos coches, situado en un condominio…
$463,218
Dúplex 2 habitaciones en Seixal, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 2
Área 200 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 129 m2, con terraza de 65 m2…
$559,336
