Casas en Venta en Amora, Portugal

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Seixal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa de 3 dormitorios, con 250 m2 de superficie bruta de construcción, jardín privado y pis…
$780,795
Parámetros de las propiedades en Amora, Portugal

