Casas con garaje en Venta en Quarteira, Portugal

3 propiedades total found
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 313 m²
Impresionante villa con cuatro dormitorios y una piscina en el complejo interior Vila Sol La…
$1,97M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 5
Área 415 m²
One Six Villas es seis impresionantes villas modernas conectadas con piscinas privadas, con …
$1,80M
Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
La casa con habitaciones 4 con un área de 350 metros cuadrados, completamente nueva, con esp…
$3,61M
