Estudios con Jardín en venta en Oporto, Portugal

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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 89 m²
Apartamento 88.9 m2, balcón 8m2 y vistas al jardín, situado en el centro de Oporto.El edific…
$420,716
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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 57 m²
Un estudio completamente nuevo con un área de 57 metros cuadrados con 2 balcones de 3m2. El …
$543,424
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